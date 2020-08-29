Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал подробности конфликта с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

Из-за разногласий между футболистами главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал игрока красно-белых в расположение национальной команды.

«Мы с Дзюбой созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет», — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Говоря о стычке с Дзюбой в полуфинале Кубка России, форвард отметил, что в принципиальном противостоянии такие инциденты возможны из-за накала эмоций.

Нападающий «Спартака» добавил, что конфликта и не было.

«А то, что произошло на поле, — это не конфликт. С Артемом мы и не знакомы особо, виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть», — сказал Соболев.

Игрок признался, что невызов в сборную России расстроил его, однако он понимает причины, из-за которых Черчесов не включил его в список футболистов национальной команды.

Ранее Черчесов поделился мнением о разрешении конфликта между Соболевым и Дзюбой.