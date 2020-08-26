Вызов Смолова в сборную России назвали авансом

Вызов нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова в национальную сборную России на сентябрьские матчи Лиги наций назвали авансом, передает газета «Известия».

Такое мнение выразил руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин.

«Смолов стабильно играет в нынешнем сезоне, получает много времени на поле. Понятно, что от него ждут большей результативности. В какой-то степени его возвращение — это аванс», — заявил он.

В сентябре сборная России сыграет два матча в рамках Лиги наций — сразится с Сербией 3 сентября и проведет поединок с Венгрией 6 числа.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Газизов высказался о невызове Соболева в сборную.