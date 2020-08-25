Некоторые члены совета директоров «Барселоны» подали в отставку из-за возможного ухода Месси

В Каталонии закончилось экстренное заседание совета директоров «Барселоны», сообщает Barcacentre в Twitter.

Напомним, руководство клуба собиралось из-за возможного ухода Лионеля Месси из команды.

Некоторые директора уже подали в отставку. Остальные функционеры внесли предложение о недоверии президенту сине -гранатовых Жозепу Бартомеу.

Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.



Ранее Луиш Фигу отреагировал на желание Месси уйти из «Барселоны».