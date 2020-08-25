Стали известны новые подробности в деле капитана «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.

21 августа стало известно, что английский футболист задержан в Греции за драку у бара и сопротивление сотрудникам правопорядка. Однако, по информации источника, суд изменил характер предъявляемых обвинений в адрес Магуайра. Теперь ему предъявляют мелкие правонарушения, до этого он обвинялся в попытке подкупить сотрудников полиции и нападении на офицера.

Таким образом, игрок может ограничиться только штрафом или условным сроком.

Ранее сообщалось, что капитан «Ман Юнайтед» защищал сестру, которую ранил албанский бизнесмен.