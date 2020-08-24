В Париже задержаны 83 человека после поражения «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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Полиция Парижа задержала 83 человека после поражения «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.
Решающая встреча турнира против мюнхенской «Баварии», которая прошла в Лиссабоне, завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«К 03.00 (04.00 мск) силы правопорядка предварительно задержали 83 человека», — говорится в заявлении управления в Twitter.
Ранее сообщалось, что фанаты «ПСЖ» устроили погром в Париже.