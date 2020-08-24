Объявлен лучший игрок финала Лиги чемпионов
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
В финале турнира, который прошел в Лиссабоне, немецкая команда одержала победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал французский футболист.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Бавария» до этого трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов в сезонах, а также дважды выигрывала Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Бавария» сделала требл во второй раз в истории и сравнялась с «Барселоной».