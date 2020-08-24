Объявлен лучший игрок финала Лиги чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

В финале турнира, который прошел в Лиссабоне, немецкая команда одержала победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал французский футболист.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бавария» до этого трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов в сезонах, а также дважды выигрывала Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделала требл во второй раз в истории и сравнялась с «Барселоной».