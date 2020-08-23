Глава Башкортостана предложил «Уфе» опротестовать результат матча с «Ростовом»

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о том, что глава Башкортостана Радий Хабиров предложил клубу опротестовать результат матча с «Ростовом», передает ТАСС.

Напомним, Мурзагулов заявил о том, что команда может сняться с чемпионата из-за судейства.

«Обсуждал ситуацию с главой республики, он точно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр», — сказал Мурзагулов.

«Уфа» проиграла со счетом 0:1.



Ранее Мурзагулов заявил о том, что клуб может сняться с чемпионата России.