Миранчук получил травму в матче со «Спартаком»
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Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».
Игрок покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на 35 минуте вышел Дмитрий Рыбчинский.
В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча, забив два мяча.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны составы на матч «Спартак» — «Локомотив».