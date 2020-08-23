Миранчук получил травму в матче со «Спартаком»

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Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

Игрок покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на 35 минуте вышел Дмитрий Рыбчинский.

В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча, забив два мяча.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны составы на матч «Спартак» — «Локомотив».