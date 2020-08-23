Три очка Радулова помогли «Далласу» победить «Колорадо»

В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Даллас Старз» обыграл «Колорадо Эвеланш».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 3:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Семин, Блейк Комо, Роопе Хинтц и Александр Радулов, оформивший на свой лицевой счет дубль.

У проигравшей команды дважды отличился Натан Маккиннон, еще один гол на счету Габриэля Ландескуга.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 0:1 в пользу «звездных».

Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр Павел Буре высказался об игре форварда «Даллас Старз» Дениса Гурьянова.