Поветкин поделился ожиданиями от боя против Уайта
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Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя против Диллиана Уайта, передает «Чемпионат.com».
«Я уважаю Диллиана, он хороший боксер. Я готовился с ответственностью. Бой будет интересный и зрелищный, а как будет? Посмотрим. Я заранее никогда ничего не говорю», — сказал Поветкин на пресс-конференции.
Напомним, поединок состоится 22 августа.
Ранее Костя Цзю порассуждал о громком бое Поветкина с Уайтом.