Поветкин поделился ожиданиями от боя против Уайта

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя против Диллиана Уайта, передает «Чемпионат.com».

«Я уважаю Диллиана, он хороший боксер. Я готовился с ответственностью. Бой будет интересный и зрелищный, а как будет? Посмотрим. Я заранее никогда ничего не говорю», — сказал Поветкин на пресс-конференции.

Напомним, поединок состоится 22 августа.



Ранее Костя Цзю порассуждал о громком бое Поветкина с Уайтом.