Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за трансфер защитника «Интернасьоналя»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский ЦСКА практически закрыл сделку по переходу защитника «Интернасьоналя» Бруно Фукса.
По информации журналиста Карлоса Ласерды, трансфер обойдется армейскому клубу в €8 млн. При этом «Интернасьональ», как написал источник в Twitter, сохранит 20% прав на игрока.
Официально о переходе 21-летнего футболиста в стан красно-синих должно быть объявлено в течение ближайших дней.
Ранее сообщалось, что Фукс пропускает матч «Интернасьоналя» в связи с предстоящим переходом в ЦСКА.
Inter está vendendo o Bruno Fuchs para o CSKA por 8 milhões de Euros. Clube tem 80% do passe de Fuchs.— Carlos Lacerda (@reporterlacerda) August 16, 2020