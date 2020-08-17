Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за трансфер защитника «Интернасьоналя»

Московский ЦСКА практически закрыл сделку по переходу защитника «Интернасьоналя» Бруно Фукса.

По информации журналиста Карлоса Ласерды, трансфер обойдется армейскому клубу в €8 млн. При этом «Интернасьональ», как написал источник в Twitter, сохранит 20% прав на игрока.

Официально о переходе 21-летнего футболиста в стан красно-синих должно быть объявлено в течение ближайших дней.

Ранее сообщалось, что Фукс пропускает матч «Интернасьоналя» в связи с предстоящим переходом в ЦСКА.