ВФЛА выплатила штраф World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 12 августа отправила во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) $6,31 млн, сообщает сайт организации.

«Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта РФ, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики», — говорится в сообщении.

Напомним, ВФЛА должна была выплатить штраф по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Спортсмен пропустил три допинг-теста, ссылаясь на то, что был в больнице. Документ, в оформлении которого Лысенко якобы помогала ВФЛА, был признан фальшивым.

Ранее сообщалось о том, что Минспорт России выделил средства на оплату штрафа ВФЛА.