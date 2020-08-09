Тарпищев назвал судейство в матче «Сочи» — «Спартак» маразмом

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев прокомментировал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», передает РИА «Новости».

9 августа москвичи сыграли вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти.

«Надо разобраться, кто здесь главная фигура: Казарцев (судья в поле) или Еськов (судья VAR). Еськов может оказаться «руководителем» этого безобразия. Это маразм, просто маразм!» — сказал Тарпищев.

Также Тарпищев отметил, что если Еськов подсказывает, а Казарцев безоговорочно верит, то это слабость характера Казарцева.



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