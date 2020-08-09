Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса»

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб, сообщает Foot Mercato.

По информации издания, португалец остался недоволен вылетом команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала после поражения от «Лиона». Форвард попросил своего агента Жорже Мендеша организовать встречи с представителями других клубов.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом является переход Роналду в «Пари Сен-Жермен». Агент футболиста уже провел переговоры со спортивным директором французской команды Леонардо. Следующая встреча может пройти в Лиссабоне во время «Финала восьми» Лиги чемпионов.

Португалец выступает за «Ювентус» с 2018 года. В составе туринского клуба он дважды становился чемпионом Италии, а также завоевал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Роналду хотел перейти в «Пари Сен-Жермен» осенью 2019 года.