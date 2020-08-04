Стало известно максимальное число зрителей на игре «Зенит» — «Локомотив»

Матч за Олимп — Суперкубок России по футболу 2020 года между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» смогут посетить не более семи тысяч болельщиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ), на стартовой игре нового сезона будет использоваться шахматная рассадка с целью соблюдения зрителями социальной дистанции.

Напомним, что действующим обладателем престижного трофея является «Локомотив», обыгравший в прошлогодней игре подопечных Сергея Семака со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что хавбек петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос поделился трудностями в изучении русского языка.