Тренер «ПСЖ» Тухель разругался с журналистами на пресс-конференции

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель ответил на вопрос о слабой результативности своей команды. Об этом сообщает Sporf.

По его словам, иногда в футболе просто не удается поразить ворота оппонентов, несмотря на хорошую игру.

«Что? Да, нам все еще везет. Можете так и написать. Дело только в этом, нам везет! Все так, класса нет, только везение.

Покажите мне команду, которая забивать по четыре-пять голов в каждой игре? Это невозможно! Вы всегда ищете какой-то негатив», — сказал немец.

