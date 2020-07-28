Россиянин Зиньковский может перейти в киевское «Динамо»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 24-летним хавбеком интересуется киевское «Динамо», «Краснодар» и петербургский «Зенит».

Если сине-бело-голубые решат купить футболиста, то Зиньковский может быть отдан в аренду футбольному клубу «Сочи».

Напомним, что в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провел 27 матчей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отказался переходить в «Зенит»