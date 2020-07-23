Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Игр Гусева
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования связи со смертью олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева.
Бывший спортсмен скончался 22 июля в возрасте 73 лет.
«Светлая память об Александре Гусеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, всех, кто знал и ценил этого яркого человека», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Гусев по два раза становился чемпионом мира и Европы. Вместе со сборной СССР он завоевал золотые медали Олимпийский игр 1976 года.
Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о смерти Гусева.