Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Игр Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования связи со смертью олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева.

Бывший спортсмен скончался 22 июля в возрасте 73 лет.

«Светлая память об Александре Гусеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, всех, кто знал и ценил этого яркого человека», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Гусев по два раза становился чемпионом мира и Европы. Вместе со сборной СССР он завоевал золотые медали Олимпийский игр 1976 года.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о смерти Гусева.