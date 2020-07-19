Тренер «Урала» подал в отставку после поражения от «Химок»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку после поражения от «Химок» в полуфинальном матче Олимп — Кубка России.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы провалили игру. Я покидаю команду, хочу поблагодарить руководство, болельщиков и каждого игрока. Это часть футбола, но нужно двигаться дальше», — цитирует Парфенова «Матч ТВ».

Специалист возглавил «Урал» в 2018 году. Под его руководством клуб выходил в финал Олимп — Кубка России сезона-2018/19, где уступил московскому «Локомотиву» (0:1). В нынешнем сезоне чемпионата страны екатеринбургский клуб с 35 очками занимает 11-е место.

Ранее генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал итоги матча 1/2 финала Олимп — Кубка России против «Урала».