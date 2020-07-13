Кадыров отреагировал на победу Петра Яна над Альдо

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил россиянина Петра Яна с победой над бразильцем Жозе Альдо.

На UFC 251 россиянин одолел бразильца в пятом раунде техническим нокаутом и стал чемпионом промоушена в легчайшем дивизионе.

«Дорогие друзья! Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Теперь в самом крупном ММА-промоушене мира сразу два обладателя титула из России! Это была яркая и убедительная победа над легендой ММА — Жозе Альдо из Бразилии. Петр доминировал на протяжении всего поединка и выиграл техническим нокаутом в пятом раунде!

С большим удовольствием отмечу, что Ян начал восхождение в чеченском промоушене ACA. Здесь он был чемпионом и яркой звездой! Я от всей души поздравляю Петра с завоеванием чемпионского титула и, безусловно, желаю дальнейших успехов. Уверен, Яна ждет очень яркое будущее в ММА!» — написал Кадыров у себя в Telegram.

Ранее Магомедшарипов поздравил Яна с завоеванием титула.