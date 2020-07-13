Чалов поделился мнением об игре ЦСКА в матче с «Рубином»

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился мнением об игре своей команды в матче с «Рубином» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, красно-синие имели множество моментов для взятия ворот Юрия Дюпина в первом тайме, но для успеха игрокам не хватило реализации.

22-летний форвард заявил, что после возвращения Виктора Гончаренко из Белоруссии футболисты почувствовали себя более расслабленными, что положительно сказывается на энергетике в последних матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета разочарован поражению «Тоттенхэму» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).