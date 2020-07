Медведева проиграла в номинации «Лучшая развлекательная программа»

Серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали победителями в номинации «Лучшая развлекательная программа сезона» на премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.

Также за награду боролись двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева и француз Кевин Аймо.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию премии.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова проиграла в номинации «Лучший костюм сезона».

