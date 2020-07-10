«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыл Карим Бензема, который на 11-й минуте реализовал пенальти. На 50-й минуте отличился Марко Асенсио, примечательно, что в роли ассистента выступил Бензема.

«Реал» набрал 80 очков и закрепился на первом месте турнирной таблицы. В активе «Алавеса» 35 очков и 17-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Алавес» объявили составы на матч чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. 35-й тур

«Реал» — «Алавес» — 2:0

Голы: 1:0 — Бензема (пенальти), 11; 2:0 — Асенсио, 50.