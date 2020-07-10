«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
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Мадридский «Реал» обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Счет в матче открыл Карим Бензема, который на 11-й минуте реализовал пенальти. На 50-й минуте отличился Марко Асенсио, примечательно, что в роли ассистента выступил Бензема.
«Реал» набрал 80 очков и закрепился на первом месте турнирной таблицы. В активе «Алавеса» 35 очков и 17-я позиция.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Алавес» объявили составы на матч чемпионата Испании.
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Реал» — «Алавес» — 2:0
Голы: 1:0 — Бензема (пенальти), 11; 2:0 — Асенсио, 50.