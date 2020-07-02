Легкоатлетка Ласицкене не исключила своего ухода из сборной России

Неоднократная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключила своего ухода из сборной России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в сегодняшних реалиях нельзя исключать подобного развития событий, так как из-за неоплаченного Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа в размере более $6 млн, спортсмены из России не смогут выступать даже под нейтральным флагом.

Россиянка заявила, что уже устала от беспредела, творящегося в легкой атлетике в последние пять лет, вследствие чего чиновники не пытаются защитить чистых спортсменов.

Ранее сообщалось, что Гран-при России в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» в 2020 году может быть отменен.