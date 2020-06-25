Хоккеист Панарин занял 9 место в рейтинге самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса

ForbesForbes составил рейтинг самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса России моложе 40 лет.

Среди спортсменов самое высокое место занял хоккеист Артемий Панарин, который летом 2019 года подписал семилетний контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» на общую сумму $81,5 млн. Его доход за год, включая рекламные контракты, составил $13,2 млн. Он расположился на девятой строчке.

12 место занял теннисист Даниил Медведев. Его доход составил $10,2 млн.

Доходы фигуристки Евгении Медведевой, футболиста Игоря Акинфеева и хоккеиста Никиты Кучерова превысили $1 млн, но они не добрали баллов по популярности.

Ранее Тарасенко вернулся к тренировкам на льду с «Сент-Луисом».