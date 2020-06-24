Мостовой поделился мыслями об игре Смолова в «Сельте»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями об игре российского нападающего Федора Смолова в испанской «Сельте», передает Sport24.

В матче 30-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» Смолов вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут, хотя результативными действиями не отметился. «Сельта» одержала победу со счетом 6:0.

«Мы видим, что в первой игре после карантина он не вышел в старте, как я и предполагал, а появился только в конце. А потом две игры он выходил в основе и даже в прошлой игре его не заменили без голов. Значит, тренер верит в него, так что не удивлюсь, если он сегодня так же выйдет в основе», — заявил Мостовой.

24 июня в рамках 31-го тура Ла Лиги «Сельта» сразится в «Реалом Сосьедад». Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

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