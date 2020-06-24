Волков потерял позицию в рейтинге UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков потерял одну позицию в рейтинге тяжеловесов, сообщается на официальном сайте организации.

В ночь на 21 июня россиянин провел поединок против американца Кертиса Блейдса на турнире UFC Вегас 3, который завершился победой представителя США единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:46.

Находившийся на седьмом месте россиянин теперь занимает восьмую позицию. Чемпионом дивизиона является Стипе Миочич, на первой строчке рейтинга располагается Даниэль Кормье, на второй — Фрэнсис Нганну.

Лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории является чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. На втором месте идет обладатель пояса в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Волков отстранен от боев до 21 июля.