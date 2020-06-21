Фанаты «Локомотива» ушли со стадиона на 20 минуте матча с «Оренбургом»

Фанаты московского «Локомотива» ушли со стадиона на 20 минуте матча с «Оренбургом».

Напомним, болельщики протестуют против того, что руководство команды не стало продлевать контракт со специалистом Юрием Семиным.

Болельщики скандировали кричалки в поддержку Семина, а также призывали уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают второе место, набрав 41 очко.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка



Ранее стали известны составы на матч «Локомотив» — «Оренбург».