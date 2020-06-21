Фанаты «Локомотива» ушли со стадиона на 20 минуте матча с «Оренбургом»
Фанаты московского «Локомотива» ушли со стадиона на 20 минуте матча с «Оренбургом».
Напомним, болельщики протестуют против того, что руководство команды не стало продлевать контракт со специалистом Юрием Семиным.
Болельщики скандировали кричалки в поддержку Семина, а также призывали уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают второе место, набрав 41 очко.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка
Ранее стали известны составы на матч «Локомотив» — «Оренбург».
В трансляции включены записи позитивных кричалок из прошлого, это не то, что происходит на стадионе в реальности.— Фанаты «Локомотива» (@unitedsouth) June 21, 2020
Искусственная запись «Вперёд, Локо» в трансляции чуть слышна за «Увольняй Кикнадзе из клуба!»#kickнадземещерякoff pic.twitter.com/78BXBhvkyo