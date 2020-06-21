Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен из-за вспышки коронавируса

Матч 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Динамо» перенесен на 19 июля, сообщает журналист Василий Конов в Telegram.

Соответствующее решение было принято на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

20 июня стало известно, что у футболистов столичного клуба Шарля Каборе и Клинтона Н'Жье обнаружили коронавирус. В настоящее время команда находится на карантине. Игра должна была пройти 21 июня в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что «Уфа» готова к проведению матча с «Тамбовом».