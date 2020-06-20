Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в биографическом фильме

Обладатель премии «Оскар» Джейми Фокс сыграет бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона в биографической картине, режиссером которой станет Мартин Скорсезе.

«Делать байопики — сложная вещь, иногда для этого требуется 20 лет, но мы официально добились успеха. Я тусовался с Тайсоном, видел пик его карьеры и видел его закат. В фильме будут показаны эти моменты», — цитирует Фокса BoxingNews24.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.

Ранее сообщалось, что Тайсон отказался от боя с гонораром $18 млн.