Бывшие футболисты ЦСКА и «Зенита» получили тренерские лицензии Pro

Бывшие футболисты московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич вместе с экс-форвардом петербургского «Зенита» Александром Кержаковым получили тренерские лицензии Pro. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС) Андрея Лексакова, данные специалисты успешно сдали квалификационный экзамен и получили соответствующий документ, позволяющий работать главным тренером в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отметим, что лицензия Pro действует на протяжении 1,5 лет.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» и молодежной сборной России Денис Давыдов проходит просмотр в ярославском «Шиннике».