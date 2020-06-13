Ковальчук снизил цену на свой особняк до $16 млн

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на свой особняк в Нью-Джерси до $16 млн, передает The Middletown Press.

Отмечается, что хоккеист выставил дом на продажу в феврале 2019 года за $18 млн. Особняк включает в себя восемь спален и 11 ванных комнат. Россиянин приобрел его в 2010 году, когда выступал за «Нью-Джерси Дэвилз».



Ранее Ковальчук высказался о коронавирусе.