Малкин попробовал себя в роли вратаря на тренировке «Питтсбурга»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на тренировке сменил амплуа.

В своем Instagram хоккеист опубликовал видеозапись тренировки, где он выступает в роли вратаря.

«Хоккей, я по тебе скучал», — подписал видео Малкин.

Команды НХЛ с 8 июня могут открывать помещения для добровольных ограниченных тренировок. Хоккеисты «Питтсбурга» уже приступили к тренировочному процессу.

Ранее сообщалось, что в «Бостоне» подтвердили заражение хоккеиста коронавирусом.