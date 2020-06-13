Малкин попробовал себя в роли вратаря на тренировке «Питтсбурга»
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на тренировке сменил амплуа.
В своем Instagram хоккеист опубликовал видеозапись тренировки, где он выступает в роли вратаря.
«Хоккей, я по тебе скучал», — подписал видео Малкин.
Команды НХЛ с 8 июня могут открывать помещения для добровольных ограниченных тренировок. Хоккеисты «Питтсбурга» уже приступили к тренировочному процессу.
Ранее сообщалось, что в «Бостоне» подтвердили заражение хоккеиста коронавирусом.