Источник: все матчи 23 тура чемпионата России покажут бесплатно

Все матчи 23 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) покажут бесплатно по федеральному ТВ, сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Напомним, 23 тур чемпионата России станет первым после возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.



В турнирной таблице РПЛ лидирует петербургский «Зенит», набрав 50 очков.



Ранее сообщалось о том, что первый тур после возобновления чемпионата России посвятят врачам.