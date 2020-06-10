Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на главные бои 251-го номерного турнира промоушена в комментариях под записью с анонсом ивента в Instagram ESPN MMA.

Так, россиянин считает, что его соотечественник Петр Ян сможет победить Жозе Алду и завоевать вакантный пояс. В реванше Макса Холлоуэйя и Александера Волкановски он отдал предпочтение Холлоуэю, который, как он думает, вернет себе титул. Фаворитом противостояния Камару Усман — Гилберт Бернс Нурмагомедов видит нигерийского бойца и действующего чемпиона.

Турнир UFC 251 пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 11 июля.

Ранее сообщалось, что третий бой Даниэля Кормье и Стипе Миочича пройдет на UFC 252.