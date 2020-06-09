Макгрегор мог подраться с Фергюсоном на турнире UFC 249

Ирландский боец Конор Макгрегор мог подраться с американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, сообщает ESPN.

Об этом проинформировал президент промоушена Дана Уайт. Он рассказал, что Макгрегору предлагали быть запасным на тот случай, если по каким-то причинам сорвется бой Фергюсона с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Однако ирландец отказался.

Поединок сорвался, Нурмагомедов не смог принять участие в турнире из-за коронавируса, и его место занял представитель США Джастин Гэтжи.

«Он отказался быть резервистом на тот случай, если бой Хабиба с Тони сорвется. Макгрегор заявил, что он не тот боец, который может быть запасным вариантом. Если бы он принял предложение, то сейчас претендовал бы на титульный бой», — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что UFC не хочет проводить третий бой между Нуньес и Шевченко.