В РФС рассказали, как определят хозяина поля матча «Зенит» — «Спартак»

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, как будут принимать решение о том, кто станет хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Изначально ожидалось, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге, однако владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьевки.

«Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, будем учитывать эпидемиологическую обстановку, которая будет существовать в тот момент в регионах, будем учитывать положения регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов в эфире радио «Маяк».

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев излечился от коронавируса.