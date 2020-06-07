Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтвержден официально

Переход фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко подтвержден официально, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках города Москвы.

Напомним, Трусова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы 2020 года.



О том, что спортсменка будет тренироваться в группе Плющенко стало известно в мае.



Ранее Елизавета Туктамышева поделилась мнением об уходе Трусовой от Тутберидзе.