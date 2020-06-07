Нуньес одолела Спенсер на UFC 250 и защитила пояс в полулегком весе

Двойная чемпионка, бразильянка Аманда Нуньес одолела канадскую спортсменку Фелицию Спенсер на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.

Бой продлился все три раунда, стоит отметить, что Нуньес доминировала над соперницей на протяжении всего боя. Победа досталась бразильской спортсменке единогласным решением судей.

В поединке Нуньес удачно защитила пояс в полулегком весе, примечательно, что защиту этого титула она провела впервые в карьере.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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