Источник: Вагнер определится с новым клубом в начале недели
Журналист Russia Today Фабио Алейшо заявил, что нападающий Вагнер Лав определится со своим будущим клубом 8 или 9 июня.
5 июня стало известно, что футболист и клуб «Коринтианс» расторгли контакт по обоюдному согласию сторон.
«В понедельник или во вторник Вагнер скажет, где будет играть. Но очень большая вероятность что в ЦСКА», — написал Алейшо в Twitter.
Вагнер играл за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. Он трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Во всех турнирах он сыграл в 244 матчах и забил 120 мячей.
Ранее бразильский журналист оценил вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА.
Vágner Love anunciará seu destino segunda ou terça-feira. Mas como eu disse, praticamente certo que será o CSKA.— Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) June 6, 2020
В понедельник или во вторник, Вагнер скажет где будет играть. Но очень большая вероятность что в ЦСКА. pic.twitter.com/zc5SzVCbUR