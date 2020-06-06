Источник: Вагнер определится с новым клубом в начале недели

Журналист Russia Today Фабио Алейшо заявил, что нападающий Вагнер Лав определится со своим будущим клубом 8 или 9 июня.

5 июня стало известно, что футболист и клуб «Коринтианс» расторгли контакт по обоюдному согласию сторон.

«В понедельник или во вторник Вагнер скажет, где будет играть. Но очень большая вероятность что в ЦСКА», — написал Алейшо в Twitter.

Вагнер играл за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. Он трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Во всех турнирах он сыграл в 244 матчах и забил 120 мячей.

Ранее бразильский журналист оценил вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА.