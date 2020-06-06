Украинский боксер высказался о беспорядках в США

Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о беспорядках в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает XSport.

«Проблема не чисто расовая. Она еще несомненно социально-экономическая. Все начиналось с мирных протестов, а потом переросло в погромы, поджоги, мародерство. Общество заметно разделилось на тех, кто за это и тех, кто против», — заявил боксер.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Флойда при попытке расплатиться в магазине поддельным чеком. На него надели наручники и повалили на землю, после чего один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении около девяти минут.

Флойд не оказывал сопротивления и говорил о том, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его крики. Пострадавший впоследствии скончался в больнице. После трагедии в США начались акции протеста.

Ранее сообщалось, что футболист лишился работы после жесткой критики жены в адрес протестующих.