Широков не видит прогресса в «Спартаке» при Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что не видит прогресса в команде при главном тренере Доменико Тедеско, передает «Матч ТВ».

Специалист возглавил московскую команду в середине октября 2019 года. На посту главного тренера он сменил Олега Кононова, который был уволен в конце сентября из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско. Я думал, если тренер приходит в «Спартак», то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах», — заявил Широков.

После 22 туров красно-белые идут в турнирной таблице на восьмом месте с 28 очками.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» поддержали команду во время тренировочного сбора.