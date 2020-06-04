Президент «Лиона» намерен подать в суд на французское правительство

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола раскритиковал французское правительство, по чьему решению был досрочно завершен сезон Лиги 1. Как заявил функционер в интервью порталу Goal, он намерен обратиться в суд с жалобой на действия властей.

«Возобновить сезон – это то, о чем бы будем просить в суде. Национальному суду придеся судить о возвращении к действию и о том, как произошла остановка. Именно государство распорядилось прекратить деятельность, поэтому они несут ответственность за это», — заявил президент «Лиона», подчеркнув, что вместе с его клубом начать судебные разбирательства готовы и другие французские команды.

28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о невозможности проведения массовых и спортивных мероприятий в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса COVID-19. 30 апреля сезон официально был завершен, чемпионом Лиги 1 был признан «ПСЖ». «Лион» занял седьмое место и не смог пробиться в еврокубки на следующий сезон.

Ола уже обращался с исками к руководству футбольной лиги Франции, но его жалобы были отклонены.