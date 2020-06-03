Футболист «Ньюкасла» Йедлин: мое сердце выражает солидарность с Джорджем Флойдом

Американский футболист английского «Ньюкасла» Деандре Йедлин прокомментировал беспорядки, которые проходят в США.

Напомним, протесты начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.

«Мой дедушка мне написал, что рад тому, что я сейчас не живу в США, потому что иначе бы он боялся за мою жизнь. Шли дни, и это сообщение не могло покинуть мою голову.

Мы не просим ценим жизнь чернокожих выше, чем белых. Мы мечтаем о равенстве. Мое сердце выражает солидарность с Джорджем Флойдом. Я думаю о всех, кто пострадал от полицейской жестокости», — написал Йедлин в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) получили разрешение на проведение товарищеских матчей в преддверии возобновления сезона-2019/20.