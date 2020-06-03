Семин заявил о намерении продолжить карьеру

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно своей дальнейшей карьеры.

31 мая у экс-наставника «железнодорожников» истек контракт с клубом, который руководство решило не продлевать. На посту его сменил сербский специалист Марко Николич. По словам Семина, он намерен продолжить тренировать.

«Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру. Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным», — приводит слова Семина газета «Известия».

Ранее СМИ сообщили, что Семин может стать тренером «Арсенала».