Вернер установил второй результат Бундеслиги по забитым на выезде мячам

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер установил второй результат чемпионата Германии по забитым мячам в выездных матчах.

В поединке 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг одолел «Кельн» со счетом 4:2, один из голов в составе победителей оформил Вернер.

Для нападающего этот гол стал 27-м в чемпионате Германии в текущем сезоне, при этом 15 из них он оформил в выездных поединках, что стало вторым результатом в Бундеслиге. До этого это удавалось Пьеру-Эмерику Обамеянгу (2016/17), Эдину Джеко (2009/10) и Герду Мюллеру (1971/72).

Больше 15-ти мячей в чемпионате Германии удавалось забить Юппу Хайнкессу в сезоне-1973/74.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» одержал победу над «Кельном».