Ковтун оценил шансы Загитовой и Медведевой бороться с юными фигуристками после карантина

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью «Газете.Ru» оценил шансы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой бороться с юными фигуристками после карантина.

По его мнению, предсказать развитие событий в данный момент очень сложно.

«Может ли вынужденный перерыв может уравнять шансы Евгении Медведевой, Алины Загитовой и вообще шансы всех более возрастных спортсменов с возможностями юных фигуристов?

Может быть, перерыв действительно уравняет шансы многих, а может, вдруг появится новая армия девочек и мальчиков с четверными, которые будут всех разрывать. Либо наши фигуристки с четверными и тройным акселем быстро восстановятся — они тоже сейчас в таком возрасте, когда это не так сложно. Все зависит от того, кто насколько вырастет и в какой форме вернется к тренировкам.

Мне самому, честно говоря, интересно будет посмотреть на все это», — сказал Ковтун.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала о тренировочном процессе после карантина.