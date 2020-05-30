В «Спартаке» прокомментировали информацию о возвращении Глушакова

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал информацию о переговорах с полузащитником грозненского «Ахмата» Денисом Глушаковым.

«Мы не ведем переговоры с Глушаковым», — цитирует Цорна Sport24.

Хавбек выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что хавбек получил предварительное согласие на возвращение в столичный клуб.