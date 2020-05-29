Лидера чемпионата Австрии лишили 6 очков из-за коронавирусных правил

Австрийский ЛАСК лишился шести очков в турнирной таблице Бундеслиги из-за нарушения регламента тренировок, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата страны.

На опубликованных в сети видеороликах видны кадры, на которых изображены футболисты, участвующие в полноконтактных тренировках, несмотря на их запрет.

Отметим, что после вступления решения в законную силу, ЛАСК опустится на вторую строчку и будет отставать от «Зальцбурга» на три очка.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди прокомментировал борьбу с бельгийским полузащитником Кевином Де Брейне за титул лучшего ассистента Английской премьер-лиги (АПЛ).