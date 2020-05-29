Президент «Арсенала» покинул клуб
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент лондонского «Арсенала» Чипс Кесвик принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».
Функционер руководил столичной командой на протяжении семи лет. В феврале нынешнего года ему исполнилось 80 лет.
Отметим, что с настоящего момента совет директоров «Арсенала» будет состоять из четырех представителей: Стэна Кронке, Джоша Кронке, Лорда Харриса и Кена Фрайара.
Напомним, что сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) возобновится 17 июня.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб ведет переговоры с австрийским концерном Red Bull.